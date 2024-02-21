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Mustafa Erdoğan: Ülkenin dans konuşması hoşuma gitti

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Erdoğan#Yılmaz Erdoğan#İnci Taneleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 07:44

Kanal D’nin iddialı dizisi “İnci Taneleri”nde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı “Dilber”in dansının gündem olması hakkında Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan şu açıklamayı yaptı: “Ankara karakterli bir dansın, yine Ankara’daki mekânlarda uygulanış biçimidir. Ülkenin dans konuşması da hoşuma gidiyor.”

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MUSTAFA Erdoğan önceki akşam “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk oldu. Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Yılmaz Erdoğan’ın Kanal D’de ekrana gelen dizisi “İnci Taneleri”ndeki “Dilber” karakterinin pavyon dansı hakkında konuştu.

Erdoğan, “Dilber’in dansını nasıl buldunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Anadolu Ateşi’nden Elif Erol, Hazar Ergüçlü’yü eğitti. Elif, çok eski dansçımızdır. Bu dansı bütün memleket beğendi, sadece ben değil.”

Mustafa Erdoğan: Ülkenin dans konuşması hoşuma gitti


‘YILMAZ DÖKTÜRMÜŞ GERÇEKTEN ÇOK İYİ’

Mustafa Erdoğan, kardeşi Yılmaz Erdoğan’a desteğini esirgemedi ve yorumlarına şu sözlerle devam etti:

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“Buna pavyon dansı denmesi, daha dizi başlamadan eleştirilerin başlaması büyük bir saçmalıktı. Ankara karakterli bir dansın, yine Ankara’daki mekânlarda uygulanış biçimidir. Ülkenin dans konuşması da hoşuma gidiyor. Hazar Hanım da gayet başarılı. Fakat dizi izlenmeden garip garip şeyler söylenmesi hiç hoş değil. ‘İnci Taneleri’, baştan aşağı incelenmesi gereken bir çalışma. Yılmaz, döktürmüş. Gerçekten çok iyi. Pavyon ve eğlence mekanlarında yapılan şeylerin tavrını çok güzel vermiş.”

Mustafa Erdoğan ayrıca Anadolu Ateşi’nin 25. yılını kutladığını söyledi:

“Cumhuriyetimiz 100 yaşında, Anadolu Ateşi de 25... Bu gerçekten gurur veriyor bize.”

Mustafa Erdoğan: Ülkenin dans konuşması hoşuma gitti

Türkiye’den tek davetli

Hazar Ergüçlü, Burberry’nin Londra Moda Haftası’nda düzenlenen 2024 kış koleksiyonu defilesine Türkiye’den katılan tek isim oldu. Daniel Lee’nin kreatif direktörlüğünde önceki gün Victoria Park’ta düzenlenen defileye moda dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Hazar Ergüçlü, dünyaca ünlü model Naomi Campbell’ın podyumda yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Erdoğan: Ülkenin dans konuşması hoşuma gitti

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#Mustafa Erdoğan#Yılmaz Erdoğan#İnci Taneleri

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