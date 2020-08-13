Mustafa Avkıran kimdir? Çukur oyuncuları arasına katıldı!

Mustafa Avkıran gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Sevilen dizi Çukur’un yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Mustafa Avkıran’da dahil oluyor. Avkıran, 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakterini canlandıracak. İşte Yaprak Dökümü, Kuzey Güney gibi hafızalara kazınan dizilerde rol alan Mustafa Avkıran ile ilgili bilgiler..

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran, 1963 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamış bu arada Yüksek Lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1987 yılında Ateşten Günler dizisi ile yaşayan Mustafa Avkıran; Azize, Kaçak, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Yılan Hikayesi gibi birçok projede yer almıştır.

1993 yılında kendisi gibi tiyatrocu Övül Avkıran ile evlenmiş ve bu evliliğinden Alaz isminde bir oğlu vardır.