MÜSLÜM BABA, MOVIESMART TÜRK’TE

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Filmin yönetmenliğini Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Can Ulkay yaparken senaryosunu Hakan Günday kaleme aldı. Başrollerde ise Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur’u da Zerrin Tekindor canlandırdı.

Yoksul bir ailenin çocuğu olarak Şanlıurfa’da doğan Müslüm, ailesiyle birlikte Adana’ya göç eder. Yolu şans eseri halkevine düşer ve müzikle tanışır.

Burada müdür Limoncu Ali’den ilk müzik eğitimini alarak sesiyle kitleleri etkiler. İstanbul’da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur’la tanışma hayalleri kurar.

Yayın Tarihi: 10 Ağustos Cumartesi/2024

Yayın Saati: 20.00

