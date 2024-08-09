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MÜSLÜM BABA, MOVIESMART TÜRK’TE

Güncelleme Tarihi:

#Müslüm#Müslüm Gürses#D-Smart Moviesmart Türk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 17:23

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayat hikayesini konu alan “Müslüm” filmi 10 Ağustos Cumartesi akşamı 20.00’de D-Smart Moviesmart Türk ekranlarında olacak.

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Filmin yönetmenliğini Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Can Ulkay yaparken senaryosunu Hakan Günday kaleme aldı. Başrollerde ise Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur’u da Zerrin Tekindor canlandırdı.
Yoksul bir ailenin çocuğu olarak Şanlıurfa’da doğan Müslüm, ailesiyle birlikte Adana’ya göç eder. Yolu şans eseri halkevine düşer ve müzikle tanışır.
Burada müdür Limoncu Ali’den ilk müzik eğitimini alarak sesiyle kitleleri etkiler. İstanbul’da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur’la tanışma hayalleri kurar.

Yayın Tarihi: 10 Ağustos Cumartesi/2024
Yayın Saati: 20.00

MÜSLÜM BABA, MOVIESMART TÜRK’TE


 

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#Müslüm#Müslüm Gürses#D-Smart Moviesmart Türk

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