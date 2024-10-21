Muskat oyunu perde açıyor

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Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği oyun, yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar’ın (Esra Dermancıoğlu) zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye taşıyacak.

Hayatı ile ilgili artık ne yapacağına dair en ufak bir fikri olmayan Yaşar’ın zihni Paris sokaklarında savrulurken İstanbul’un gölgesi onu sürekli gerçekliğe döndürecek. Dizi projesi için Kapadokya’da sette bulunan Esra Dermancıoğlu oyunun provalarını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.