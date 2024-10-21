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Muskat oyunu perde açıyor

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#Esra Dermancıoğlu#Muskat#Begüm Ertuğrul
Muskat oyunu perde açıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 10:42

Esra Dermancıoğlu’nun başrolünü üstlendiği “Muskat” adlı tiyatro oyunu yarın Zorlu PSM’de perde açacak.

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Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği oyun, yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar’ın (Esra Dermancıoğlu) zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye taşıyacak.

Muskat oyunu perde açıyor

Hayatı ile ilgili artık ne yapacağına dair en ufak bir fikri olmayan Yaşar’ın zihni Paris sokaklarında savrulurken İstanbul’un gölgesi onu sürekli gerçekliğe döndürecek. Dizi projesi için Kapadokya’da sette bulunan Esra Dermancıoğlu oyunun provalarını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

 

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#Esra Dermancıoğlu#Muskat#Begüm Ertuğrul

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