Murat Yıldırım'ın performansına övgüler yağdı

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SERHAT’IN YÜZLEŞMESİ DUYGULANDIRDI

Güller ve Günahlar’ın son bölümünde Serhat’ın hayatını değiştiren gerçekle yüzleşmesi, hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı. Kader’in babası olduğunu öğrenen Serhat’ın yaşadığı acı ve iç hesaplaşma, izleyicileri derinden etkiledi.

OYUNCULUĞU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Murat Yıldırım, sahnedeki güçlü oyunculuğuyla dikkat çekti. Başarılı oyuncunun mimikleri, bakışları ve duygularını yansıtan performansı, izleyiciyi derinden etkiledi. Seyirciler, Yıldırım’ın babalık duygusuyla yüzleşmesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

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SERHAT NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Serhat’ın gerçekleri öğrenmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği ve Kader’le ilişkisinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.