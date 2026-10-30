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Murat Yıldırım'ın performansına övgüler yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Oyunculuk Performansı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 10:53

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, duygusal sahneleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Serhat’ın Kader’in kendi kızı olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı büyük üzüntü, izleyicileri derinden etkiledi. Murat Yıldırım’ın oyunculuk performansı ise büyük beğeni topladı.

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SERHAT’IN YÜZLEŞMESİ DUYGULANDIRDI

Güller ve Günahlar’ın son bölümünde Serhat’ın hayatını değiştiren gerçekle yüzleşmesi, hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı. Kader’in babası olduğunu öğrenen Serhat’ın yaşadığı acı ve iç hesaplaşma, izleyicileri derinden etkiledi.

Murat Yıldırımın performansına övgüler yağdı

OYUNCULUĞU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Murat Yıldırım, sahnedeki güçlü oyunculuğuyla dikkat çekti. Başarılı oyuncunun mimikleri, bakışları ve duygularını yansıtan performansı, izleyiciyi derinden etkiledi. Seyirciler, Yıldırım’ın babalık duygusuyla yüzleşmesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Murat Yıldırımın performansına övgüler yağdı

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SERHAT NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Serhat’ın gerçekleri öğrenmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği ve Kader’le ilişkisinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Murat Yıldırımın performansına övgüler yağdı

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Oyunculuk Performansı

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