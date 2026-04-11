Murat Yıldırım'a övgü: Oynamıyor adeta yaşıyor

Haberin Devamı

Dizide Serhat karakterine hayat veren Murat Yıldırım, güçlü duruşu ve sahne hakimiyetiyle adından söz ettiriyor. Yıldırım için sanal medyada yapılan yorumlar da dikkat çekiyor.

İzleyiciler “Murat oynamıyor, adeta yaşıyor” ve “O ağladığında ben de ağlıyorum” sözleriyle yakışıklı oyuncunun performansını övgü yağmuruna tutuyor.

Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen “Güller ve Günahlar”da Murat Yıldırım’ın Zeynep karakterini canlandıran partneri Cemre Baysel ile yakaladığı uyum da dikkat çekiyor.

Hayranlarının “ZeySer” akımını başlattığı ikilinin sahnelerine beğeni ve yorum yağıyor. Murat Yıldırım, sezona damga vuran performansıyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.