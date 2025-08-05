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Murat Yıldırım ve Cemre Baysel partner oldu

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#Cemre Baysel#Murat Yıldırım#KANALD
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel partner oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 15:00

Kanal D’nin yeni sezon için NGM yapımcılığında hazırladığı iddialı dizisi yavaş yavaş şekilleniyor. Uzak Şehir, Eşref Rüya, İnci Taneleri ve Arka Sokaklar gibi reyting rekortmeni projelere imza atan Kanal D’nin heyecan yaratan yeni yapımının kadın başrolü de belli oldu.

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Murat Yıldırım’ın her şeyi ve herkesi sorgulayan Serhat’a hayat verdiği dizide onunla yolları beklenmedik bir şekilde kesişen Zeynep’i Cemre Baysel canlandıracak. Baysel ismi açıklanır açıklanmaz sosyal medyada geniş yankı buldu. İkilinin ekranların en yakışan çiftleri arasına gireceğine dair yorumlar hayranları tarafından paylaşılmaya başlandı.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel partner oldu

ORTAK NOKTALARI KANAL D
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Kanal D’ye dönüşü dizi dünyasındaki en heyecan verici gelişmelerden biri olarak yorumlandı. Murat Yıldırım, 2006 yılında Fırtına, 2007’de ise Asi ile kanalın yüzlerinden biri olmuş, her iki dizi de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Cemre Baysel ise 2021’de Baht Oyunu dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. İkilinin aynı projede Kanal D’de bir araya gelecek olmaları beklentileri artırdı. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in, senaristliğini Yelda Eroğlu’nun üstlendiği yapımın adı henüz açıklanmadı. Yakında İstanbul’da sete çıkacak olan dizi, Serhat’ın eşinin kendinden yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesi ile alt üst olan hayatını konu alacak.

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Kanal D’nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’i buluşturan iddialı dizisi Eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

 

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#Cemre Baysel#Murat Yıldırım#KANALD

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