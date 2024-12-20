Murat Yıldırım, Eva Green ile başrolü paylaşacak

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MURAT Yıldırım, Akademi ödülü, BAFTA ve Altın Küre sahibi Martin Scorsese’nin yapımcısı olduğu “İki Ağaç” kod adlı filmde rol alacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Kaplumbağalar da Uçar” ve “Sarhoş Atlar Zamanı” gibi başarılı yapımlara imza atan İranlı Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Murat Yıldırım’a ünlü Fransız aktris Eva Green eşlik edecek.



ÇEKİMLER TÜRKİYE’DE BAŞLADI



Psikolojik gerilim türündeki filmin çekimleri Türkiye’de başladı. Uluslararası projeye İstanbul ev sahipliği yapıyor.



2025’te vizyona girecek



Film doğa ve insan arasındaki bağın derinliklerine inerken, insan psikolojisinin karanlık ve karmaşık yanlarını araştıracak. Ağırlıklı olarak İngilizce olarak çekilecek filmin yürütücü yapımcılığını Dochi Media üstleniyor. Sinemaseverler ve film dünyası tarafından büyük merakla beklenen yapım, 2025 yılında gösterime girecek. Filmin detaylarının ise önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Ödüllü oyuncu

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2003 yılında vizyona giren “Düşler, Tutkular ve Suçlar” filmiyle adını duyuran Eva Green “Casino Royale” filmiyle BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü’nü kazandı. Ayrıca “Penny Dreadful” dizisindeki performansıyla birçok ödüle aday gösterildi.