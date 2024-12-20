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Murat Yıldırım, Eva Green ile başrolü paylaşacak

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#Murat Yıldırım#Eva Green#İki Ağaç
Murat Yıldırım, Eva Green ile başrolü paylaşacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:43

Murat Yıldırım ödüllü yönetmen Martin Scorsese’nin ortak yapımcısı olduğu “İki Ağaç” filminde rol alacak. Yıldırım çekimleri Türkiye’de başlayan filmde dünyaca ünlü Fransız aktris Eva Green ile başrolü paylaşacak. Merakla beklenen psikolojik gerilim türündeki film, 2025 yılında gösterime girecek.

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MURAT Yıldırım, Akademi ödülü, BAFTA ve Altın Küre sahibi Martin Scorsese’nin yapımcısı olduğu “İki Ağaç” kod adlı filmde rol alacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Kaplumbağalar da Uçar” ve “Sarhoş Atlar Zamanı” gibi başarılı yapımlara imza atan İranlı Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Murat Yıldırım’a ünlü Fransız aktris Eva Green eşlik edecek.

ÇEKİMLER TÜRKİYE’DE BAŞLADI

Psikolojik gerilim türündeki filmin çekimleri Türkiye’de başladı. Uluslararası projeye İstanbul ev sahipliği yapıyor.

2025’te vizyona girecek

Film doğa ve insan arasındaki bağın derinliklerine inerken, insan psikolojisinin karanlık ve karmaşık yanlarını araştıracak. Ağırlıklı olarak İngilizce olarak çekilecek filmin yürütücü yapımcılığını Dochi Media üstleniyor. Sinemaseverler ve film dünyası tarafından büyük merakla beklenen yapım, 2025 yılında gösterime girecek. Filmin detaylarının ise önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Ödüllü oyuncu

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2003 yılında vizyona giren “Düşler, Tutkular ve Suçlar” filmiyle adını duyuran Eva Green “Casino Royale” filmiyle BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü’nü kazandı. Ayrıca “Penny Dreadful” dizisindeki performansıyla birçok ödüle aday gösterildi.

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#Murat Yıldırım#Eva Green#İki Ağaç

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