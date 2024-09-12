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Murat Han: Komediye de yatkınım ama şans vermiyorlar

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#Murat Han#Oyuncu#Nişantaşı
Murat Han: Komediye de yatkınım ama şans vermiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 08:33

Murat Han önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektife takıldı.

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Yazın aldığı kilolardan kurtulmak için spor ve diyete başladığını söyleyen oyuncu, “Set olmadığı zaman takılmam ama iş varken fit olmak şart” dedi.

Yeni dizisinde mafya babasını canlandırmaya hazırlandığını da açıklayan Han, komedi yeteneğine dikkat çekti:

“Komediye de yatkınım ama yapımcılar beni hep ağır rollere koyuyor. Tiyatro kökenliyim, her role açığım. Ama ‘Seni böyle seviyorlar’ diyerek komediye şans vermiyorlar.”

HOLLYWOOD’A ÜNLÜ OLMAK İÇİN GİTMEDİM

Amerika’da 10 yıl oyunculuk yapan Murat Han, yurtdışındaki zorluklara da değindi:

“Türkler üçüncü sınıf görülüyor, terörist
ya da alt karakter rolleri veriyorlar. ‘Homeland’ dizisi için deneme çekimi yaptım, Faslı cast direktörü ‘Arap tipi arıyoruz’
diye beni eledi. Orta Doğulu olmuyor, Avrupalı kabul etmiyorlar. Hollywood’a ünlü olmak için gitmedim, deneyim kazanmaya gittim.”

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#Murat Han#Oyuncu#Nişantaşı

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