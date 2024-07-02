Murat Göğebakan filminde yanlış yaptık

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Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu, filmde ‘yanlışlar’ olduğunu söyledi:



“Murat Göğebakan insanmış, çok iyi bir insanmış. Çevresine karşı tek bir yanlış yapmadan ölmek isteyecek kadar duyarlı bir insan. Göğebakan’ın hayatını canlandırdığım ‘Kalbim Yaralı’ filminde bunları çok fazla yansıtamadık. Biz ne yazık ki ünlenmesiyle aşk hayatı arasındaki magazin ağırlıklı bölüme odaklandık. Onların da birçoğunu yanlış vermişler aslında, benim de sonradan haberim oldu. İlk defa bu röportajda söylüyorum bunu. Ben oyuncuyum, senaryoya göre hareket etmek durumundayım. Bu sebeple filmde yaptığımız yanlışlar var, daha doğrusu varmış. O zamanlar bilmiyordum, bilseydim müsaade etmezdim.”