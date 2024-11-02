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Murat Dalkılıç: Her şey yolunda

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#Murat Dalkılıç#Estetik#Burun Ameliyatı
Murat Dalkılıç: Her şey yolunda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:35

DOĞUŞTAN burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu nedeniyle 10 kez operasyon geçiren şarkıcı Murat Dalkılıç sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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10’uncu ameliyatının geçen şubat ayında olduğunu belirten ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Gayet iyiyim her şey yolunda” dedi.

Murat Dalkılıç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak. Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım. Merak eden, arayan, mesaj atan tüm arkadaş ve sevenlerime sevgilerimle.”

 

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#Murat Dalkılıç#Estetik#Burun Ameliyatı

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