Murat Dalkılıç: Her şey yolunda

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10’uncu ameliyatının geçen şubat ayında olduğunu belirten ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Gayet iyiyim her şey yolunda” dedi.

Murat Dalkılıç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak. Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım. Merak eden, arayan, mesaj atan tüm arkadaş ve sevenlerime sevgilerimle.”