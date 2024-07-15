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Murat Boz rol aldığı dizinin galasına neden katılmadı?

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#Murat Boz#Gala#Şarkıcı
Murat Boz rol aldığı dizinin galasına neden katılmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 09:06

Murat Boz önceki akşam Kıbrıs’taki Girne Rocks Hotel’de konser verdi.

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Sahne öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, “Kıbrıs’a çok sık geliyoruz. Güzel bir konser bizi bekliyor” dedi.

Son çıkan albümü hakkında konuşan Boz, “Önümüzdeki süreçte kliplendireceğim birkaç şarkımız daha var. Sonrasında da sürprizlerim olacak” diye konuştu.

Ünlü popçu muhabirlerin “Uzun süredir yanınızda birini göremiyoruz. Murat Boz aşka küstü mü?” sorusuna ise “Niye küseyim canım? Olduğu zaman görürsünüz zaten. Ben öyle şeylerden kaçmıyorum. Bu dönem yok ama aşka kapalı değilim. Olursa da zaten el ele karşınıza muhakkak çıkarız” diye karşılık verdi.

Tarih yüzünden galaya katılamadım

Rol aldığı dizinin geçtiğimiz gün yapılan galasına katılmayan Murat Boz, “O gün özel bir etkinlikteydim. Tarihleri netleştiremedik ama orada arkadaşlarımın yanında olmayı çok isterdim” dedi.

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#Murat Boz#Gala#Şarkıcı

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