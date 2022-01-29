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Murat Balkan kimdir, nereli?

#Murat Balkan#Murat Balkan Kimdir#Murat Balkan Yaş
Murat Balkan kimdir, nereli

Murat Balkan, Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri oldu. Selanik kökenli ve müzisyen bir aileden gelen Murat Balkan zaman zaman çeşitli programlara konuk olarak katılıyor. Peki, Murat Balkan kimdir?

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Murat Balkan, 1957 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1987 yılında Bayrampaşa'da doğdu.

Aynı zamanda davul, darbuka, akordeon çalan ve Rumeli halk oyunlarına ilgili olan sanatçı bir baba ve yine Selanik müzisyen bir aileden gelen annenin oğlu olan Balkan, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümünü bitirdi.
Akordeon çalmakta, kendi özel müzik gruplarıyla çeşitli etkinliklere katılmaktadır. Bunun yanında kendi özel albümlerini çıkarmaktadır. Halen İstanbul'da sanat hayatına devam etmektedir.

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