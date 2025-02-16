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Münevver'in yürek yakan hikayesi Piyasa 22 Şubat'ta başlıyor!

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#Piyasa#Kanal D#İlayda Alişan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 12:03

Kanal D'nin yeni dizisi 'Piyasa'nın yayın tarihi belli oldu. İzleyicinin merakla beklediği dizinin ilk bölümü 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımıyla ses getiren dizide Münevver'e hayat veren başörtülü İlayda Alişan'ın performansı övgü topladı.

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Derin hikayesiyle dikkat çeken 'Piyasa'da Münevver'in namaz kıldığı sahneler sosyal medyada çok konuşuldu. Dizide Alp Navruz'un canlandırdığı oyuncu Kenan karakterinin Münevver'le yollarının nasıl kesişeceği ise izleyiciyi meraklandırdı.

İHANET VE GÜÇ MÜCADELESİ

Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak. Fragmanda annesini kına gecesinde kaybeden Münevver'in ağladığı sahneler izleyici de ağlattı.

Münevverin yürek yakan hikayesi Piyasa 22 Şubatta başlıyor

PARILTILI 'PİYASA' 22 ŞUBAT'TA EKRANDA

Çekimleri Bursa Cumalıkızık ve Gölyazı'da devam eden, hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizi, 22 Şubat Cumartesi günü Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

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Münevverin yürek yakan hikayesi Piyasa 22 Şubatta başlıyor

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap ,Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

 

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#Piyasa#Kanal D#İlayda Alişan

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