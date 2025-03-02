Münevver'in büyük çaresizliği... Kenan babasıyla ilgili gerçeği öğrendi!

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KENAN VE MÜNEVVER'İN İLK TEMASI

Piyasa'nın yeni bölümünde; Kenan ve Münevver dizi setinde tanıştı. Sete sarhoş gelen Kenan, rol arkadaşıyla Münevver'i karıştırdı ve ona sarıldı. Hiçbir şeyin farkında olmayan Münevver, neye uğradığını şaşırdı. O sırada ise Kenan'ın hayranları sarılma anını kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.

Oldukça sinirlenen Münevver, Kenan'a tokat attı. Kargaşanın yaşandığı anda gazeteci Ahsen, Münevver'i almak için sete geldi. Sette karışıklığı gören Ahsen hemen müdahale etti ve Kenan'a tepki gösterdi.

SERVER ABLASININ YERİNİ SÖYLEMEDİ

Münevver'in kardeşi Server'i kaçıran Adar daha sonra abisi Serdar'a haber verdi ve ormanlık alana çağırdı. Serdar ve Adar karşı karşıya geldi. Serdar'ın kardeşi Münevver'i Adar'a karşı koruması dikkatleri çekti.

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FOTOĞRAFLAR YAYILDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Münevver daha sonra abisi Serdar ile konuştu. Geri dönmeye karar veren Ahsen, ise büyük şok yaşadı. Kenan'ın hayranları fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Münevver durum karşısında ne yapacağını bilemedi. Ahsen ise Münevver'e her zaman destek olacağını ve bırakmayacağını söyledi.

AZAR FOTOĞRAFLARI GÖRDÜ

Azar, sosyal medyada yayılan fotoğrafları gördü ve Serdar'ın evini bastı. Server ise İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

NEHİR İNTİHARA KALKIŞTI

Hayranı Nehir ile yakınlaşan ve evine davet eden Kenan büyük şok yaşadı. İntihara kalkışan Nehir'in not bıraktığı ortaya çıktı. Kenan ve ailesi, Nehir'in intiharı sonrası plan yapmaya başladı. Şefik daha sonra Ahsen'i aradı ve Kenan'ın Münevver'den özür dilemek istediğini söyledi.

ÖZÜR MASASINDA BULUŞTULAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Daha sonra Kenan, Münevver, Ahsen ve Şefik bir restoranda buluştu. Şefik'in 'Biz niye yıllar sonra bir araya geldik?' demesi ipuçlarını verdi. Kenan ise sette yaşananlara bir kez daha açıklık getirdi ve özür diledi. Şefik daha sonra bir teklif sundu. Şefik, Münevver'i konuk oyuncu gibi gösterebileceklerini söyledi.

KENAN BABASIYLA İLGİLİ GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Şefik ve Keriman, Ahsen nedeniyle karşı karşıya geldi. Bir anda tartışan ikilinin arasında gerilim yükseldi. Şefik, 'Şerefsiz kocan tecavüz etti ona' diyerek bağırdı. O sırada Kenan bütün gerçekleri öğrendi.

MÜNEVVER KONUK OYUNCU OLACAK

Ahsen ise Şefik'in teklifini kabul etti ve yazısında Münevver'in konuk oyuncu olduğunu yazdı. O sırada Münevver'in eşi Azar İstanbul'a geldi. Münevver ise Şefik'in teklifi nedeniyle sete gitti. Kenan bu kez gerçekten Münevver'e özür dilemeye gitti.

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Münevver'i gizli gizli takip eden Azar sete geldi. Silahla Münevver'i tehdit eden Azar, "Sen oyuncu olmaya mı kaçtın, neden kaçtın?' diye sordu. Münevver ise ayrılmak istediğini dile getirdi. Server ablasını aramaya çıktı bulamayınca Ahsen'e haber verdi. O sırada Azar, Münevver'i tehdit etti. Kardeşlerini bırakma şartıyla Münevver, Azar ile birlikte olmayı kabul etti.

NEHİR HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Kenan'ın hayranı olan ve intihara kalkışan Nehir hayatını kaybetti. Kenan, Nehir'in hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı.