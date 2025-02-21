Münevver'in acılarla örülü yolculuğu başlıyor... 'Piyasa' karışacak

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YALNIZLIĞI BAŞROLDE!





Alp Navruz’un canlandırdığı Kenan Akın karakteri Türkiye’nin en parlak yıldızlarından biridir. Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla başroldedir. Kenan, bağımlılıklarından ve ailesine dair öğrendiği sırlardan kaçmaya çalışırken Münevver’le tanışır. Yıldız bir oyuncuyu canlandıran Navruz, karakteriyle ilgili şunları söyledi; “Daha önce bir oyuncuyu canlandırmamış, bu kadar aktif bir rol oynamamıştım. Kenan, içindeki çocuğu henüz büyütememiş bir karakter. Zamanla onun değişmesini göreceğiz.”

MÜNEVVER’İN SANCILI DÖNÜŞÜMÜ





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İlayda Alişan’ın canlandırdığı hikayenin merkezindeki başörtülü Münevver Çetin, ailesini içinden bulunduğu çıkmazdan kurtarabilmek için mutluluğundan vazgeçmiştir. Küçük bir sahil kasabasında başlayan hikayesi, beklenmedik olaylar sonucunda onu İstanbul’un parıltılı dünyasına taşır. Yeni görüntüsüyle çok iyi yorumlar aldığını söyleyen Alişan, ''Münevver çok farklı ve heyecan verici bir deneyim. Onun duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak gerçekten özel” diye konuştu.

KALEMİ, HİKAYENİN GERÇEĞİNİ ARIYOR





Ayça Bingöl’ün hayat verdiği Ahsen Çevik, gerçeği ortaya çıkarmak için cesaretle mücadele eden kararlı bir gazetecidir. Geçmişinde saklamak zorunda bırakıldığı büyük bir travma yaşamıştır. Ahsen rolünün kendisini heyecanlandırdığını belirten Bingöl, “Ahsen haberleriyle hikayenin merkezinde olacak. Kadın hakları savunucusu, Münevver’e kol kanat gerecek, haksızlıklara karşı dimdik duracak bir kadın.” şeklinde konuştu.

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MEDYANIN PERDE ARKASINDAKİ OYUN KURUCU





Yurdaer Okur’un canlandırdığı Şefik Arzen karakteri, televizyon ve medya dünyasının perde arkasındaki en etkili oyun kuruculardan biridir. Şöhret ve gücün karmaşık döngüsü içinde hayatta kalmaya çalışan sektör profesyonellerini yanına çekmek için elini kirletmekten çekinmez. Sürprizli bir karaktere hayat verdiğini söyleyen Okur, “İlginç bir karakter olacağını düşünüyorum. Biraz yanar döner biri. Keyifli bir süreç bizi bekliyor” diyerek duygularını ifade etti.

OTORİTER VE ACIMASIZ BİR KADIN





Zuhal Olcay’ın hayat verdiği Keriman Akın, psikoloji eğitimini insan manipüle etmek için kullanan otoriter ve acımasız bir kadındır. Kenan'ın annesi ve kariyerinin ardındaki manipülatif gücün ta kendisidir. Geçmişten gelen sırları saklarken, kontrolü elden bırakmamaya çalışır. Keriman’ı anlatan Olcay, şöyle konuştu: Keriman oğluna aşırı düşkün. Annesi ve kocası tarafından aldatılarak terk edilmiş ve kocasını yitirmiş. Biraz ısıran, acıtan, olumsuz bir karakter gibi görünüyor.

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ŞÖHRETİN CAZİBESİ İLE AŞKI ARASINDA





Damla Colbay’ın oynadığı Özge Ceylan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, tutkulu ve hırslı bir kadındır. Şöhretin cazibesi ile Gani’ye duyduğu aşk arasında sıkışıp kalan Özge, bir yandan da kariyer hedeflerinin peşinden gider. Colbay, “Çok eğlenceli ve neşeli. Tek isteği oyunculuk yapmak olan bir karakter Özge. O yüzden onu canlandırdığım için inanılmaz mutluyum” dedi.

SAPLANTILI AŞIK ADAR





Fırat Altunmeşe’nin hayat verdiği Adar Halebi, saplantılı aşkı ve kontrol arzularıyla kendini ve çevresindekileri yıkıma sürükleyen bir adamdır. Münevver’e duyduğu aşk, saf bir sevgi yerine, sahip olma ve hükmetme arzusuyla şekillenir. Karakteriyle ilgili bilgi veren Altunmeşe, “Adar, şu ana kadar oynadığım karakterlere nazaran kötü diyebileceğimiz biri. Aslında kendince çok haklı sebepleri var. Sadece yolları biraz eleştirilebilir.” şeklinde konuştu.

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YETENEKLİ FUTBOLCU GANİ





Vural Şahanoğlu’nun canlandırdığı Gani Ceylan karakteri Özge ile evliliği yüzünden ailesinin desteğini kaybetmiş yetenekli bir futbolcudur. Fakat hırsları, kıskançlıkları ve Özge’nin mutluluğu arasında sıkışıp kalmıştır. Maço bir karaktere hayat veren Şahanoğlu, “Gani sempatik tarafı çok yüksek, hafif komedi tarafı olan, sahiplenici, korumacı, gerçekten sevdiğine bağlı bir karakter” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ KADRO

Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı, dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur’un yer alıyor.

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Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

Piyasa 22 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…