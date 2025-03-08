Münevver'i kim teselli edecek?

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Son bölümde eşi Adar’ın zorbalığına maruz kalan Münevver, çıkış yolu arayacak. Ahsen’in teselli etmeye çalıştığı Münevver içine düştüğü duygusal çıkmazdan kurtulabilecek mi? Münevver’e parıltılı dünyanın kapıları açılacak mı? Münevver’i içine düştüğü girdaptan Kenan mı kurtaracak?

OYUNCU SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIYOR

Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam eden ‘Piyasa’ heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek.

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Son tanıtımıyla dikkat çeken dizide Ahsen, Münevver için oyuncu sözleşmesini hazırlatır. Münevver'in abisi ise Münevver'e sürpriz bir ziyarete gelir. Münevver ise teselliyi Kenan'ın omzunda bulur. Kenan, kadınlara olan zaafının diyetini acı bir şekilde öderken içindeki savaşı nasıl bitirecek?

Piyasa bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…