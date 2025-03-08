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Münevver'i kim teselli edecek?

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#Piyasa#Kanal D#Münevver
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 13:16

Kanal D’nin çok konuşulan yapımlarından biri ‘Piyasa’da sular durulmuyor. Dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde Münevver’in dramı izleyiciyi derinden etkileyecek.

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Son bölümde eşi Adar’ın zorbalığına maruz kalan Münevver, çıkış yolu arayacak. Ahsen’in teselli etmeye çalıştığı Münevver içine düştüğü duygusal çıkmazdan kurtulabilecek mi? Münevver’e parıltılı dünyanın kapıları açılacak mı? Münevver’i içine düştüğü girdaptan Kenan mı kurtaracak?

Münevveri kim teselli edecek

OYUNCU SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIYOR

Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam eden ‘Piyasa’ heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek.

Münevveri kim teselli edecek

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Son tanıtımıyla dikkat çeken dizide Ahsen, Münevver için oyuncu sözleşmesini hazırlatır. Münevver'in abisi ise Münevver'e sürpriz bir ziyarete gelir. Münevver ise teselliyi Kenan'ın omzunda bulur. Kenan, kadınlara olan zaafının diyetini acı bir şekilde öderken içindeki savaşı nasıl bitirecek?

Münevveri kim teselli edecek

Piyasa bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Piyasa#Kanal D#Münevver

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