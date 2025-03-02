Münevver 'Piyasa'ya adım attı

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GERİLİM VE DRAM DOLU ANLAR

'Piyasa'nın yeni bölümünde karakterler arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Kenan'ın Münevver'e yanlışlıkla sarılması büyük bir krize yol açtı. O anların internete sızması, Münevver'in memleketindeki kocası ve abisinin tepkisini çekti.

GEÇMİŞLE YÜZLEŞME

Bu olayın ardından, Münevver ve Kenan dedikodulardan kurtulmak için bir araya geldiler. Ahsen ve Şefik, bu durum üzerinden geçmişleriyle yüzleşirken, Keriman'ın korkuları gerçekleşmeye başladı. Kenan, yaşadıklarından kaçmak için yanlış yollara saparken, Adar ise Münevver'in namusunu sorguladı. Kenan hayata tutunmaya çalışırken, Münevver bilinmeze doğru sürüklendi.

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MÜNEVVER DİZİ SETİNDE

Ayrıca, Kenan'ın hayranı olan Nehir'in intihara teşebbüs etmesi ve sonrasında hayatını kaybetmesi, Kenan'ı derinden sarstı. Münevver ise sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası dizide konuk oyuncu olmayı kabul etti. Onu gizlice takip eden Adar, sete gelerek Münevver'i kaçırdı.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Zuhal Olcay, Ayça Bingöl, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

Piyasa Cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de