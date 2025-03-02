×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Münevver 'Piyasa'ya adım attı

Güncelleme Tarihi:

#Piyasa#Kanal D#Münevver
Münevver Piyasaya adım attı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 13:43

Kanal D'nin yeni dizisi 'Piyasa' heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Konusu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımda Münevver karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın oyunculuğu övgü topladı. Dizide annesinin ölümünün ardından hayatı tamamen değişen Münevver, hikayesi ile herkesi etkiledi. Işıltılı dünyaya bir yanlış anlama sonucu adım atan Münevver, kendini bir anda dizi setinde buldu. Sakin hayatına şimşek gibi çakan Kenan, tüm dengeleri altüst etti. Münevver, piyasanın girdabından çıkabilecek mi? Yoksa ışıltılar gözünü mü kamaştıracak?

Haberin Devamı

GERİLİM VE DRAM DOLU ANLAR

'Piyasa'nın yeni bölümünde karakterler arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Kenan'ın Münevver'e yanlışlıkla sarılması büyük bir krize yol açtı. O anların internete sızması, Münevver'in memleketindeki kocası ve abisinin tepkisini çekti.

Münevver Piyasaya adım attı

GEÇMİŞLE YÜZLEŞME

Bu olayın ardından, Münevver ve Kenan dedikodulardan kurtulmak için bir araya geldiler. Ahsen ve Şefik, bu durum üzerinden geçmişleriyle yüzleşirken, Keriman'ın korkuları gerçekleşmeye başladı. Kenan, yaşadıklarından kaçmak için yanlış yollara saparken, Adar ise Münevver'in namusunu sorguladı. Kenan hayata tutunmaya çalışırken, Münevver bilinmeze doğru sürüklendi.

Haberin Devamı

Münevver Piyasaya adım attı

MÜNEVVER DİZİ SETİNDE

Ayrıca, Kenan'ın hayranı olan Nehir'in intihara teşebbüs etmesi ve sonrasında hayatını kaybetmesi, Kenan'ı derinden sarstı. Münevver ise sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası dizide konuk oyuncu olmayı kabul etti. Onu gizlice takip eden Adar, sete gelerek Münevver'i kaçırdı.

Münevver Piyasaya adım attı

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Zuhal Olcay, Ayça Bingöl, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

 

Piyasa Cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de

Haberle ilgili daha fazlası:
#Piyasa#Kanal D#Münevver

BAKMADAN GEÇME!