Mumya Geri Dönüyor konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

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Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yönetmen Stephen Sommers'in Mumya'da başarılı olan aynı kadroyu daha da sofistike bir devam filmi için geri toplamış olduğu film. Güreşçi The Rock da rol alıyor.

MUMYA GERİ DÖNÜYOR KONUSU

Yıl 1935. Mumya’nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O’Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep’in mumyalanmış bedeni Londra’da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep’inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O’Connell’ların elindedir...

MUMYA GERİ DÖNÜYOR OYUNCULARI

Brendan Fraser

Rachel Weisz

Arnold Vosloo

John Hannah

Patricia Velásquez

The Rock

Oded Fehr