×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Mumya Geri Dönüyor konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Güncelleme Tarihi:

#Mumya Geri Dönüyor#Mumya Geri Dönüyor Konusu#The Mummy Returns
Mumya Geri Dönüyor konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 13:26

Mumya serisinin devam filmi olan Mumya Geri Dönüyor 5 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Mumya Geri Dönüyor'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor. Filmde Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo, John Hannah, Patricia Velásquez ve The Rock gibi isimler er alıyor. İşte Mumya Geri Dönüyor konusu ve oyuncuları!

Haberin Devamı

Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yönetmen Stephen Sommers'in Mumya'da başarılı olan aynı kadroyu daha da sofistike bir devam filmi için geri toplamış olduğu film. Güreşçi The Rock da rol alıyor.

MUMYA GERİ DÖNÜYOR KONUSU

Yıl 1935. Mumya’nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O’Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep’in mumyalanmış bedeni Londra’da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep’inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O’Connell’ların elindedir...

MUMYA GERİ DÖNÜYOR OYUNCULARI

Brendan Fraser

Rachel Weisz

Arnold Vosloo

John Hannah

Patricia Velásquez

The Rock

Oded Fehr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mumya Geri Dönüyor#Mumya Geri Dönüyor Konusu#The Mummy Returns

BAKMADAN GEÇME!