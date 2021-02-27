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Mümin Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? İşte Mümin Sarıkaya'nın biyografisi
Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı Mümin Sarıkaya, müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme geliyor. Mümin Sarıkaya "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanındı. Peki, Mümin Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? İşte Mümin Sarıkaya'nın biyografisi
Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı Mümin Sarıkaya, 9 Haziran 1978 tarihinde dünyaya geldi. 2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanındı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü aldı.