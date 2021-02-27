Mümin Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? İşte Mümin Sarıkaya'nın biyografisi

Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı Mümin Sarıkaya, 9 Haziran 1978 tarihinde dünyaya geldi. 2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanındı. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü aldı.