Mulan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mulan filmi ilk kez TV'de...

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Mulan filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Walt Disney Pictures tarafından çekilen 2020 Amerikan aksiyon drama filmi Mulan konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Film, Çin'de "Mulan'ın halk şarkısı" üzerine kuruludur ve Disney'in aynı adlı 1998 animasyon filminin canlı aksiyon uyarlamasıdır. Filmde, başrolde Liu Yifei'nin yanı sıra, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li ve Jet Li yardımcı rollerde oynuyorlar. İşte, Mulan filmi oyuncuları ve konusu...

MULAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çin İmparatoru, ülkeyi istilacılardan koruyabilmek adına, her aileden bir erkeğin orduya katılmasına karar verir. Ailesinde babasından başka erkek olmayan Mulan, babasının sağlığı için endişelendiğinden erkek kılığına girerek onun yerine orduya katılır. Bu aslında büyük bir suçtur ve yakalanırsa idam edilecektir. Mulan, hem büyük savaşa hazırlanıp, zorlu eğitimlerden geçip hem de gerçek kimliğini gizlemeyi başarabilecek midir?

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MULAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Liu Yifei,

Donnie Yen,

Jason Scott Lee,

Yoson An,

Gong Li,

Tlan Ma,

Rosalind Chao,

Xana Tang,

Ron Yuan,

Jimmy Wong,

Doua Moua,

Chen Tang,

Nelson Lee,

Chum Ehelepola,

Jun Yu