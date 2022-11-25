Müjdemi İsterim’e Berlin’de gala

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Yoğun ilgiyle karşılaşan Erkek ve Kural, gösterim sonrası dakikalarca alkışlandı. Duygularını dile getiren Ecem Erkek, “Sizinle beraber filmi izlemek ayrı bir keyifti. Heyecanınız, gülmeleriniz, kahkahalarınız çok güzeldi. Hepsini aldık koyduk kalbimize, Türkiye’ye öyle döneceğiz” dedi.

Ahmet Kural da “Yapımcımız sevgili Erol Avcı’ya teşekkür ediyoruz. Ecem’e ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum, onunla oynamak benim için hayaldi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir” diye konuştu.