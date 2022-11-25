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Müjdemi İsterim’e Berlin’de gala

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#Ecem Erkek#Ahmet Kural#Müjdemi İsterim
Müjdemi İsterim’e Berlin’de gala
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:34

Başrollerini Ecem Erkek ve Ahmet Kural’ın paylaştığı “Müjdemi İsterim”in Almanya galası önceki gün Berlin’deki Cineplex Alhambra sinema salonunda yapıldı.

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Yoğun ilgiyle karşılaşan Erkek ve Kural, gösterim sonrası dakikalarca alkışlandı. Duygularını dile getiren Ecem Erkek, “Sizinle beraber filmi izlemek ayrı bir keyifti. Heyecanınız, gülmeleriniz, kahkahalarınız çok güzeldi. Hepsini aldık koyduk kalbimize, Türkiye’ye öyle döneceğiz” dedi.

Ahmet Kural da “Yapımcımız sevgili Erol Avcı’ya teşekkür ediyoruz. Ecem’e ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum, onunla oynamak benim için hayaldi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir” diye konuştu.

Müjdemi İsterim’e Berlin’de gala

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#Ecem Erkek#Ahmet Kural#Müjdemi İsterim

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