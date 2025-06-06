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Müjde Ar'dan Sinan Çetin’e telif davası

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#Müjde Ar#Sinan Çetin#Film
Müjde Ardan Sinan Çetin’e telif davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 08:25

Müjde Ar, filmlerini televizyon, sosyal medya ve dijital platformlarda izinsiz yayınlayıp sattığı iddiasıyla Sinan Çetin’in kurucusu olduğu Plato Film’e dava açtı. Maddi ve manevi zarara uğradığını belirten Müjde Ar, sunduğu dilekçede tespit edilecek filmler üzerine tedbir konulmasını talep etti.

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Yeşilçamın efsane oyuncusu Müjde Ar, başrolünü üstlendiği birçok filmi televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı iddiasıyla Plato Film’e İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

İddiaya göre Plato Film şirketi, ünlü sanatçıya ait filmleri çoğalttı ve sattı. Müjde Ar’ın avukatı Bişar Abdi Alinak, “Plato Film şirketinin müvekkilin rol aldığı bu yapımlardan büyük gelirler elde ettiği tespit edilmiştir.

Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Ancak Plato Film, müvekkilin hiçbir hak devri olmamasına rağmen tespit edilecek filmleri çeşitli televizyon kanallarına satmıştır” dedi.

Müjde Ardan Sinan Çetin’e telif davası

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İZİNSİZ KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Müjde Ar’ın avukatı, Müjde Ar’ın bu izinsiz kullanımlardan en ufak bir gelir elde etmediğini söyledi: “Plato Film ile bir sözleşmesi bulunmamaktadır.

Müjde Ardan Sinan Çetin’e telif davası

Plato Film’in hukuka aykırı eylemleri sebebiyle müvekkil maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir.

Plato Film’in hukuka aykırı eyleminin tespitini istiyoruz. Ayrıca müvekkilin başrolünü üstlendiği filmleri izinsiz kullanmasının ortadan kaldırılmasını ve üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tespit edilecek filmler üzerine tedbir konulmasını talep ediyoruz.” 

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#Müjde Ar#Sinan Çetin#Film

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