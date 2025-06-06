Müjde Ar'dan Sinan Çetin’e telif davası

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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Müjde Ar, başrolünü üstlendiği birçok filmi televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı iddiasıyla Plato Film’e İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

İddiaya göre Plato Film şirketi, ünlü sanatçıya ait filmleri çoğalttı ve sattı. Müjde Ar’ın avukatı Bişar Abdi Alinak, “Plato Film şirketinin müvekkilin rol aldığı bu yapımlardan büyük gelirler elde ettiği tespit edilmiştir.

Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Ancak Plato Film, müvekkilin hiçbir hak devri olmamasına rağmen tespit edilecek filmleri çeşitli televizyon kanallarına satmıştır” dedi.

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İZİNSİZ KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Müjde Ar’ın avukatı, Müjde Ar’ın bu izinsiz kullanımlardan en ufak bir gelir elde etmediğini söyledi: “Plato Film ile bir sözleşmesi bulunmamaktadır.

Plato Film’in hukuka aykırı eylemleri sebebiyle müvekkil maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir.

Plato Film’in hukuka aykırı eyleminin tespitini istiyoruz. Ayrıca müvekkilin başrolünü üstlendiği filmleri izinsiz kullanmasının ortadan kaldırılmasını ve üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tespit edilecek filmler üzerine tedbir konulmasını talep ediyoruz.”