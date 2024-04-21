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Müjde Ar: Tüm hayatımı kadınlara adadım

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#Müjde Ar#Almanya#Aysel Gürel
Müjde Ar: Tüm hayatımı kadınlara adadım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 08:06

Müjde Ar’a 50. sanat yılında Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen 35. Münih Türk Film Günleri’nde ‘yaşam boyu başarı ödülü’ verildi.

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Sanatçı, “Bütün hayatımı kadınları desteklemeye adadım. Onların ruhunu ruhuma kattım, bir 50 yıl daha olsa gene onların özgürlükleri için çabalarım.

Yılmaz bir özgürlük savaşçısıyım” dedi. Tören sonrası Magazinsortie’ye konuşan Müjde Ar, ödül verilmeden önce kendisinin çok iyi araştırılmış olduğunu dile getirdi ve ekledi:

Müjde Ar: Tüm hayatımı kadınlara adadım

“Bu ödülün de iki sahibi var. Birisi beni oyunculuğa teşvik eden annem Aysel Gürel, diğeri de hep yanımda olan kız kardeşim Mehtap. Ben 50 yılımı hep kadınlarla geçirdim. Onların ruhlarını kendi ruhuma kattım. Yaşadıklarını içselleştirerek beyazperdeye yansıttım.”

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#Müjde Ar#Almanya#Aysel Gürel

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