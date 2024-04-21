Müjde Ar: Tüm hayatımı kadınlara adadım

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Sanatçı, “Bütün hayatımı kadınları desteklemeye adadım. Onların ruhunu ruhuma kattım, bir 50 yıl daha olsa gene onların özgürlükleri için çabalarım.

Yılmaz bir özgürlük savaşçısıyım” dedi. Tören sonrası Magazinsortie’ye konuşan Müjde Ar, ödül verilmeden önce kendisinin çok iyi araştırılmış olduğunu dile getirdi ve ekledi:

“Bu ödülün de iki sahibi var. Birisi beni oyunculuğa teşvik eden annem Aysel Gürel, diğeri de hep yanımda olan kız kardeşim Mehtap. Ben 50 yılımı hep kadınlarla geçirdim. Onların ruhlarını kendi ruhuma kattım. Yaşadıklarını içselleştirerek beyazperdeye yansıttım.”