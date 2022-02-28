“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan’ın kızı rolündeki Kayra Zapcı artık büyüdü

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İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındakiKayra Zapcı, 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler almıştı.

“Vatanım Sensin”, “Doğduğun Ev Kaderindir”, “Aşktan Kaçılmaz” gibi yapımlarda ve reklam filmlerinde yer alan Zapcı’nın kariyerindeki dönüm noktası ise “Muhteşem Yüzyıl” oldu. Dizide Mihrimah Sultan’ın kızı rolüyle öne çıkan oyuncu, “Gülperi” dizisinde ise Nurgül Yeşilçay’ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay’a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti. Kayra Zapcı şu sıralar TV 8 ekranlarında her gün yayınlanmaya başlayan “Canım Annem” dizisinde Oya karakterini canlandırıyor.