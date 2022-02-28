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“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan’ın kızı rolündeki Kayra Zapcı artık büyüdü

#Kayra Zapcı#Nurgül Yeşilçay#Canım Annem
“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan’ın kızı rolündeki Kayra Zapcı artık büyüdü

 Nurgül Yeşilçay’a benzerliğiyle de dikkat çeken oyucu, yeni dizisi “Canım Annem” ile her gün ekranlarda...

 

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İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındakiKayra Zapcı, 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler almıştı.

“Vatanım Sensin”, “Doğduğun Ev Kaderindir”, “Aşktan Kaçılmaz” gibi  yapımlarda ve reklam filmlerinde yer alan Zapcı’nın kariyerindeki dönüm noktası ise “Muhteşem Yüzyıl” oldu. Dizide Mihrimah Sultan’ın kızı rolüyle öne çıkan  oyuncu, “Gülperi” dizisinde ise Nurgül Yeşilçay’ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay’a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti. Kayra Zapcı şu sıralar TV 8 ekranlarında her gün yayınlanmaya başlayan “Canım Annem” dizisinde Oya karakterini canlandırıyor.

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan’ın kızı rolündeki Kayra Zapcı artık büyüdü

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#Kayra Zapcı#Nurgül Yeşilçay#Canım Annem

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