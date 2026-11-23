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Dolunay Soysert’in ‘Ne Münasebet’ programında buluşan oyuncular, ‘Muhteşem Yüzyıl’ın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen dizinin yeni kuşaklar tarafından ilgiyle izlendiğini anlattı. Nur Fettahoğlu, küçük yaştaki izleyicilerin kendisini dizideki karakteriyle tanıdığını söyledi.

Sohbet sırasında eski set ortamıyla bugünü karşılaştıran Pelin Karahan, o yıllardaki çalışma koşullarını ve arkadaşlıkları özlediğini dile getirdi. Nur Fettahoğlu ise “Güven vardı. Kimse kimsenin hakkında konuşmazdı. Aksine destekle ‘Hadi birlikte yapıyoruz’ derdik. Birlik vardı. Şu anda onu göremiyorum. Herkes bireysel, ‘Ben iyi olayım’ derdinde. Her yerde savaşlar çok sert” diye konuştu.

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Dizinin kostümleri hakkında konuşan Selma Ergeç, “Kostümlerin içine kot giyiyordum. Kostümleri çok seviyordum. Çok özlediğim için kocam bana kostüm diktirdi. Ona bakıp duygulanıyorum” dedi.

O KAPIYI BİR DAHA AÇMAM

Oyuncular, özel hayatlarına ilişkin soruları da yanıtladı. Nur Fettahoğlu, hayatından çıkardığı birine ikinci şans vermediğini belirterek “Çok sabreder, susar, anlatır, beklerim. Ama bitti mi de biter bende. O kapıyı bir daha açmam” dedi. Aldatan erkeği affedip affetmeyeceği sorulan Pelin Karahan ise “Hayır, ne münasebet. Toparlayamaz ki. Dışarıdan toparlanır, içeriden toparlayamaz” diye yanıt verdi.