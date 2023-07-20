Muhteşem geceye Leyla damgası... Güzelliği ile nefes kesti!

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Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, Kübra Sülün’ün senaryosunu yazdığı, oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer aldığı Ya Çok Seversen’in yeni bölümünde;

Füsun'un Leyla'dan kurtulmak için yaptığı plan kontrolden çıktı. Berit'in saklandıkları yerde olmadığını gören Aydos ve Ilgaz kardeşlerini bulamayınca panik oldular.

Leyla, Berit'in kuşlara olan düşkünlüğünü hatırlayınca küçük kız bulundu.

Berit'i bulmuş olmanın verdiği mutlulukla elinde kahve Ateş'in yanına giden Leyla, duyduğu cümle ile şoke oldu: Artık gitme zamanın geldi...

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Leyla'nın özrü de Ateş'e geri adım attırmadı.

Benim çocuklara bakacak birine ihtiyacım var, başımı belaya sokacak birine değil...

Beklenmediği bir anda işten çıkarılmak Leyla'nın moralini alt üst etti.

Uzun süren sessizliğini ilk defa Leyla ile bozan Benit, bu ani ayrılıktan hiç de memnun olmadı.

Yakup'un ısrarıyla holdinge gelen Leyla, Ateş'in toplantıda olduğunu öğrenince Umut ile konuştu. Ateş bu sürpriz buluşmayı yanlış anladı.

İlter, Füsun'un çiftlikteki çalışanlarla yaptığı işbirliğini ortaya çıkardı. İlter ile plan yaparak Füsun ve Umut'un çiftliğe gelmesini sağlayan Ateş, onları sert bir dille uyardı.

Aydos ve Ilgaz'ın konuşmasına şahit olan Ateş, Berit'in kaybolması olayında Leyla'nın suçsuz olduğunu öğrendi.

FÜSUN'UN TEZGAHI ORTAYA ÇIKTI

Leyla'ya ulaşmak için her yolu deneyen Ateş, sonunda onu buldu. Ateş, Leyla'yı çiftliğe dönmeye ikna etmeye çalıştı; beklediği yanıtı bir türlü alamayınca 'Seni evde bekliyorum' diyerek ayrıldı.

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Çok geçmeden Leyla, Yakup'un da ısrarıyla çocukların yanına geri döndü.

LEYLA İŞE GERİ DÖNDÜ

Dünyaca ünlü bir marka ile imzalar atılmak üzereyken toplantıyı basan Ateş, anlaşmaya engel oldu.

Ateş, Berit'in yaşadığı sorunları çözmek için Leyla ile birlikte kardeşini psikoloğa götürdü. Görüşme ikilinin tartışmasıyla bitti.

Füsun ile yaptıkları anlaşmanın ardından çiftlikteki tüm çalışanların işine son veren Ateş, Cihanlı Ailesi'ni işe aldı.

İNSANLIKTAN UZAK KALMIŞSIN

İlter'in yeni çalışanları tanıtmak için çağırdığı Leyla, karşısında ortaklarını görünce şoke oldu.

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Bige ile birlikte gece gündüz sunum için çalışan Ateş, elbiseyi taşıyacak kişinin "asi, gururlu, canlı acısa bile kafa tutacak biri" olmasını istedi.

Gelen mankenleri beğenmeyen Ateş, elbiseyi giyecek kişi olarak Leyla'yı seçti.

Ateş'in teklifini önce reddeden Leyla, sonunda ikna oldu.

Hazırlıkları günlerce süren gece geldi çattı. Arcalı markasının en gözde tasarımını giyen Leyla, mekana muhteşem bir giriş yaptı.

Güzelilği ile başta Ateş olmak üzere herkesi büyülemeyi başaran Leyla, gecede fırtına gibi esti.

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Geceyi sorunsuz bir şekilde bitiren Leyla, Umut'tan kendisini eve bırakmasını istedi. Leyla ile Umut'un yakınlığı Bige'nin işine geldi.

Tanıtım sonrası imzalanan anlaşmaları Ateş ile birlikte kutlayan Bige, onu evine gitmeye ikna edemedi.

Çiftliğe döndüğünde Umut ve Leyla'yı birlikte gören Ateş, kıskançlık krizine girdi.

Dizinin final sahnesinde;

Ateş, Leyla'ya karşı olan duygularına daha fazla engel olamadı.