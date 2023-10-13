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Usta sanatçı önceki gün Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.

Etkinlikte Türkan Şoray’a bir de sürpriz hazırlandı. Kurucu Şef Ferhat Muratal’ın öncülüğünde Alanya Büyük Koro ve Orkestrası, Türkan Şoray’ın filmlerinde yer alan en sevdiği parçaları seslendirdi.

Türkan Şoray, orkestranın son parçasında sahneye davet edilerek “Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece” isimli parçayı koroyla birlikte seslendirdi. Türkan Şoray, ardından moderatörlüğünü Bircan Usallı Silan’ın üstlendiği söyleşide sorularını yanıtladı.

Sanatçı etkinlik sonunda “Muhteşem bir gece yaşadım. Benim için çok anlamlı, çok duygusal bir geceydi. Muhteşem bir orkestra ve koro vardı. Buranın insanları inanılmazdı, sıcacıktı. Alkışları ve yakınlıklarıyla beni çok mutlu ettiler. Buradan çok mutlu ayrılıyorum. Bugünü hiç unutmayacağım. Sizleri çok seviyorum. Hepinize tek tek sarılıp öpüyorum” diye konuştu.