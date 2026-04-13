Muharrem Türkseven: Kariyerimdeki en önemli iş oldu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 11:38

Muharrem Türkseven, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, “İyiyim, her şey yolunda. Gassal’ın üçüncü sezonu girdi. İlk tepkiler harika. Ben de bir sahnede konuk oldum. Geçmiş sezonda ölmüştüm” dedi.

Projeye saygısının sonsuz olduğunu söyleyen oyuncu, “Kariyerimde en önemli işlerden birisi oldu Gassal. Vesile olanlar sağ olsun. Set okul gibiydi. Dördüncü sezona da hayırlı olsun diyorlar, ben de tekrardan hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Sektöre dair yorumlar da yapan Türkseven, diziler hakkında, “Eskiden popüler işlerin tutma olasılığı daha fazlaydı. Şimdi işler değişti. Çok bilinçli bir seyirci var; neyi izleyeceğini biliyor. Bazen denize olta atar gibi ‘ya tutarsa’ mantığıyla işler yapılıyor” dedi.

 

