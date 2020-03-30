Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:33,
“Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa”da artık egzersiz de var!
Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın yaptığı “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa”, magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.
Evde kaldığımız bugünlerde 2. Sayfa’da ekran başındakilerin zinde kalması için spor egzersizleri de yapılacak. Bu hafta spor eğitmeni Gökçen Arıkan’ın göstereceği spor hareketleriyle izleyiciler, evde aktif ve zinde kalmanın yollarını öğrenecek.
Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa hafta içi her gün saat 10.50’de canlı yayınla Kanal D’de...
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