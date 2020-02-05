Müge Anlı’ya konuk olan Sihirbaz Dragon kimdir, gerçek ismi ne?

Sihirbaz Dragon (Gökhan Dişli) İstanbul doğumludur.

Marmara Üniversitesi Otel Bölümü mezunudur. Küçük yaşlardan beri sihirbazlığa meraklı olan Sihirbaz Dragon, eline geçen her türlü sihirbazlık kitabından öğrendiklerini yapmaya çalıştı. Ailesi, gönüllü ilk seyircileri oldu.

1987 yılında tanıştığı Sihirbaz Mandrake'den ilk ciddi illüzyon oyununu aldı. Aldığı bu oyunla sihir dünyasının çekim alanına girerek, ileride hayatının bir parçası olacak olan sihirbazlık mesleğine adımını attı. Sihirbazlıkla ilgili bulabildiği herşeyi okumaya devam etti. Bulabildiği her numarayı ya almaya yada kendi olanaklarıyla yapmaya çalıştı. Haberdar olduğu her sihirbazın gösterisini izledi.

Sihirbaz Dragon 1994 yılında yarı profesyonel olarak yardım amaçlı gösteriler yapmaya başladı. 1996 yılında sihirbazlığı meslek olarak benimseyip, profesyonel illüzyonist olarak illüzyon sanatında kendini göstermeye başladı.

2000 Yılında illüzyonistler derneğine üye oldu,2005 yılında illüzyonistler derneğinin yönetimkurulu üyesi oldu ve başkan yardımcılığı yaptı, ayrıca IBM(international brotherhood of magicians)üyeliğine katiıldı.

Yaptığı özel konsept showlarla bir çok plaket ve ödül aldı, bunların arasında ulusal değere sahip 2006 balkan comedy magic balkan 2. bulunmaktadır

Birçok açılış,bayi toplantısı,festival kokteyl, parti ve doğum günlerinde şovlarını başarıyla sundu. Günümüzde, illüzyonun yer aldığı her ortamda gösterilerini yapan sihirbaz Dragon,

2001 yılındaAjans ProLine adında bir organizasyon firması kurdu . Bircok illüzyoniste, diger atraksyon sanatlarina ve görsel shovlar yapan gruplara menejerlik hizmetide vermektedir. .

Sihirbaz Dragon, Türkiye İllüzyonistler Derneği yönetim kurulu üyesi ve dünyanın en büyük illüzyonistler derneği olan International Brotherhood of Magicians (IBM)'in kayıtlı üyesidir.Y aptığı işlerde sayısız plaket ve teşekkür belgesine sahip olmanın dişinda 2006 balkan komedi magic II.olarak uluslar arası bir kupayada sahiptir