Müge Anlı’ya konu olan Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili bilgiler - Zehra Topdağ’in katili kim?

Şanlıurfa'da merkeze bağlı Akdilek köyünde yaşayan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Zehra Topdağ, 2014 yılında ölü bulunmuştu. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen katili bulunmayan Zehra Topdağ’ın 2 abisi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Bu gelişme ardından Zehra Topdağ cinayeti bir kez daha gündeme geldi.

ZEHRA TOPDAĞ CİNAYETİYLE İLGİLİ BİLGİLER



Olay, 25 Ocak 2014 tarihinde Akdilek Köyü’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Zehra Topdağ, akşam saatlerinde eve dönmeyince kaybolduğu düşünülerek arama çalışması başlatıldı. Yakınları ve köy sakinleri yaptığı aramaya rağmen küçük kıza ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Gece geç saatlere kadar jandarma ve köylülerin yaptığı aramaya rağmen küçük kıza ulaşılamadı.

ÇUVALDA CESEDİ BULUNDU

Bu sabah erken saatlerde yeniden arama başlatan Topdağ ailesinin fertleri, amcası olan İsmail Topdağ’ın evinin önündeki tahta sedirin altındaki çuvalın içerisinde küçük Zehra’nın cesedini buldu. Durum jandarma ve savcılığa bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemede güvenlik güçleri küçük kızın boğularak öldürüldüğünü saptadı. Ölüm haberiyle yakınlarını yasa boğan küçük kızın cesedi otopsi için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Akrabalarının bilgisine başvuran jandarma ekipleri küçük kızın kim ya da kimler tarafından ne için öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.