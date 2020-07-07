Müge Anlı’ya konu olan esrarengiz Sinop yangınında son durum – Erdal Özkaya’ya ne oldu?

Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklere Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapıldı. Ancak testte kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Nurten Özkaya'nın kız kardeşi kafasındaki soru işaretlerinin yanıt bulması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Erdal Özkaya annesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı.

Sinop yangınıyla ilgili iddialar

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evdeydi. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?

Sinop'taki yanan evdeki 3 kişiye ne oldu?

Yangının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen olaydaki hala sır perdesi aralanmadı. Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın yangında öldüklerine dair bugüne kadar hiçbir ize rastlanmaması olayı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Sinop'taki yangın olayında akılalmaz iddialar ortaya atıldı.

Yangının sebebi muhtarlık seçimi mi?



Muhtarlık seçimleri dolayısıyla Özkaya ve Yıldız aileleri arasında büyük sorunlar olduğu hatta geçmişte yaşanan bir olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Programa katılan muhtar Şaban Özcan'ın canlı yayında 'evi yaktığımızda' dediği öğrenildi. Bunu farkeden izleyiciler telefonu kilitledi. O görüntüler tekrardan izletildiğinde Şaban bey, 'Dilim sürçtü' dedi.



Oğlunu Almanya'ya kaçırdığı iddia edildi



Yangın sonrası ortaya atılan iddialardan biri de evdeki 3 kişinin öldürülüp başka yere gömülmesine yönelikti. Yangında kaybolan 3 kişiyle ilgili en ilginç iddia ise Erdal’ın o yangında çocuğunu kurtardığı ve tehdit nedeniyle Erdal’ın oğlu Ramazan’ı Almanya’ya gönderdiği yönündeydi."



Çelişkili ifadeler



Nurten Özkaya’nın ise 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Canlı yayında eşinin hamile olduğunu bilmediğini söyleyen Erdal Özkaya'nın aslında hamilelikten haberdar olduğu programın diğer günlerinde ortaya çıktı. Erdal bey bu dedikoduları çok takmadığını canlı yayında söylese eşinin yangından önce hamile olduğunu öğrenince "Çocuk kimden?" sorusu sorduğu ortaya çıktı. Ve bu soru yüzünde eşi ile artışma yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Sinop’taki yangın olayı ile ilgili Erdal Özkaya’nın çelişkili ifadeleri Müge Anlı ve stüdyoda bulunanları da şaşkına çevirdi.

Mesajları ifşa oldu

Sinop yangınıyla ilgili şüpheler Erdal Özkaya ve Şaban Özcan'ı işaret ederken 3 Temmuz tarihli bölümde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Erdal Özkaya'nın soruşturmayı yürüten ekibe bir kumpas içerisinde olduğu ortaya çıktı.



Sinop’ta yaşanan esrarengiz yangın sonrası ortadan kaybolan Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve Ramazan Özkaya’ya ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Nurten Özkaya’nın eşi Erdal Özkaya’nın attığı mesajlara ulaştı. Yeğeniyle WhatsApp’tan mesajlaşan Erdal Özkaya’nın Müge Anlı’nın ekibinden şikayetçi olmasını istediği ortaya çıktı. İfşa edilen mesajlar sonrası çok sinirlenen Anlı, “Sana yazıklar olsun. Senin için burada uğraştık Arif Hoca senin tedavin için çalıştı çabaladı. Gerçekten yazıklar olsun. Ben bu kadar yıldır burada program yapıyorum hiç böyle bir şey görmedim. Ne katilinden gördüm nede başka birinden. Çok tehlikelisin çok tehlikelisin! Elim ayağım titriyor ya bende sana üzülüyorum ya bana da yazıklar olsun. Benden Arif hocadan tedavin için yardım istiyorum.” Dedi.



Erdal Özkaya'ya ne oldu?



Mesajların ortaya çıkması ardından Müge Anlı, Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Erdal Özkaya ve Muhtar Şaban Özcan'ın savcılıkta ifade verdiğini açıkladı.