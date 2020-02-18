Müge Anlı’ya konu olan Dursiye Sağlam’dan acı haber geldi... Kim öldürdü?

Dursiye Sağlam 11 Şubat’ta Afyonkarahisar’da kayıplara karışmıştı. 2 çocuk annesi Dursiye Hanım’ın akıbetini öğrenmek isteyen kızı Derya ve kardeşi Hüseyin, Müge Anlı programına başvurmuştu. Derya babasının kendisini ve annesi dövdüğünü, bu nedenle evden kaçmış olabileceğini söylemişti. Dursiye Sağlam’ın kaybolmadan önce görüştüğü son kişi olan iş arkadaşı Ahmet'in sözleri kafalarda soru işareti ve şüphe bırakmıştı.

KATİLİ İTİRAF ETTİ

Müge Anlı'dan 18 Şubat Salı günü acı haber geldi. Dursiye Sağlam ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ahmet, 'ablam' dediği kadını bıçaklayarak araba öldürdüğünü itiraf etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam’ı Afyonkarahisar’a 5 kilometre uzaklıktaki Sülümenli kasabası yakınlarında ölü buldu.