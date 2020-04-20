Burhan Akyurt cinayeti aydınlatıldı mı, katili buldu mu? Müge Anlı'da itiraf eden Mahmut Aykurt’a ne oldu?

Burhan Aykurt'un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Burhan Aykurt'un ağabeyine attığı iddia edilen mesajda bir kız kaçırdığını ve bir daha geri gelmeyeceğini söylediğini belirten Müge Anlı, bu mesajın Burhan Aykurt'un kayıp olarak aranmasını engelleyen bir dille yazılmasından ötürü olayın üstünden vakit geçmesinin sağlandığı belirtildi.

Bankalara çok fazla borcu olduğu bilinen ve farklı sosyal medya hesapları açarak kendisini farkı bir şekilde tanıtan Mahmur Aykurt'un gizemli bir kişi tarafından arandığını ve bu kişinin “Kardeşini öldürüp attık” dediğini iddia etmesi ise olayın akışını değiştirdi. Ağabey Mahmut Aykurt'un çok çelişkili ifadeler vermesi üzerine Müge Anlı; "Örneğin İzmir'de kardeşinin yaşıtlarında bir ceset bulunmuş gidip baktın mı?" diye bir soru sorunca Mahmut Aykurt; bulunan cesetleri sosyal medyadan takip ettiğini belirtti. Yanlış ihbarlarla arama çalışmalarının engellendiği de iddialar arasındaydı.

CESEDİ 15 AY SONRA BULUNDU

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Burhan Aykurt 15 ay sonra ölü bulundu. 29 Kasım 2019 tarihinden beri kayıptı. Ağabeyinin işaret ettiği yerin 25 km uzağında bir çoban tarafından bulunan cesedin, sarp kayalık olan bölgeye nasıl götürüldüğü merak konusu. Ağabeyi Mahmut Aykurt'un verdiği İnlice Mevki ise tamamen uydurmaca olduğu, ölü bulunduğu bölgeye 25 Km uzaklıkta olduğu saptandı. Ormanlık alanda av köpeğinin havlaması üzerine bir çoban cesedi fark etmiş, yetkililere haber verilmişti.

MAHMUT AYKURT'UN BORÇLARI YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Abisinin tersine tutumlu biri olan Burhan Aykurt'un ağabeyinin yüklü miktarda olan borçlarını ödemeye çalıştığı ortaya çıktı. 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un eğlence merkezi açmak için yüklü miktarda borç yaptığı iddia edilen Mahmut Akyurt'ın borçları yüzünden öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

MAHMUT AYKURT SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ölü bulunan Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut, Müge Anlı'da canlı yayına bağlandı. Müge Anlı, Burhan'a "Neden kardeşinin ölü mü diri mi olduğunu bilmeden, kardeşimi siyah çantanın sapıyla öldürüldüğü yalanını söylediği" soruldu. Mahmut'un sürekli kendisini yayında suçlu gösterildiğini iddia etmesi üzerine Müge Anlı, canlı yayında sinirlendi. Kayıtların ortada olduğunu ve Mahmut'un yalanları kendisi attığını ve bu durumun bu hale geldiğinin altını çizdi. Mahmut Bey ısrarla aynı şeyi tekrar ettiği için gerginlik çıktı ve Mahmut Aykurt açıklama yapmayı bırakıp gitti.