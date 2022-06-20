Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Müge Anlı'dan evlilik açıklaması... Müstakbel damadınızın adı: Şinasi Yüzbaşıoğlu

#Müge Anlı#Şinasi Yüzbaşıoğlu#Evlilik Haberi

Sunucu Müge Anlı, kendi adını taşıyan programının canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı, 'Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu' dedi.

Haberin Devamı

İşte Müge Anlı'nın açıklamaları:     

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim. "

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir Müge Anlının evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında bilgilerŞinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında bilgilerHaberi görüntüle

Müge Anlıdan evlilik açıklaması... Müstakbel damadınızın adı: Şinasi Yüzbaşıoğlu

Haberin ardından Müge Anlı'nın yol arkadaşları Şevki Sözen ve Rahmi Özcan ünlü sunucuyu tebrik ettiler. 

Müge Anlıdan evlilik açıklaması... Müstakbel damadınızın adı: Şinasi Yüzbaşıoğlu

Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müge Anlı#Şinasi Yüzbaşıoğlu#Evlilik Haberi

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı