Müge Anlı'dan Çağla Şıkel açıklaması: Nasıl bir zeka ya!

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Geçtiğimiz yıl "Bana ödül vermeyin" diyen Müge Anlı, bu sene "Meslekte 35. yıl" ödülü almak için sahnedeydi.



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Anlı, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' dedi.Anlı’nın bu sözleri Çağla Şıkel’e gönderme olarak yorumlandı.

Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sessizliğini bozdu. Yayın sırasında konu 'lafı dolandırmaktan' açılınca Anlı, "Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten. Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor. Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya?! Yazık..." diyerek isyan etti.