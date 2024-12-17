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Müge Anlı'dan Çağla Şıkel açıklaması: Nasıl bir zeka ya!

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#Müge Anlı#Çağla Şıkel#Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
Müge Anlıdan Çağla Şıkel açıklaması: Nasıl bir zeka ya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 13:48

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada gecenin sunucularından biri olan Çağla Şıkel’e gönderme yaptığı iddia edilen Müge Anlı’dan açıklama geldi.

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Geçtiğimiz yıl "Bana ödül vermeyin" diyen Müge Anlı, bu sene "Meslekte 35. yıl" ödülü almak için sahnedeydi.

Müge Anlıdan Çağla Şıkel açıklaması: Nasıl bir zeka ya

AYNI KATEGORİDE YARIŞINCA...
Anlı, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' dedi.
Müge Anlıdan Çağla Şıkel açıklaması: Nasıl bir zeka ya

 Anlı’nın bu sözleri Çağla Şıkel’e gönderme olarak yorumlandı.

BAZI İNSANLAR KONUŞULANI ANLAMIYOR...

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Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sessizliğini bozdu. Yayın sırasında konu 'lafı dolandırmaktan' açılınca Anlı, "Ben lafı hiç dolandırmam. Neyse söylerim. Seven o yüzden sever, sevmeyen de bundan sevmez zaten. Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor. Benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri Çağla Şıkel'dir. Çağla'ya teşekkür ediyorum, 'Laf soktu' diyorlar. Nasıl bir zeka ya?! Yazık..." diyerek isyan etti.

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#Müge Anlı#Çağla Şıkel#Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

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