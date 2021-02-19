Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli Didem Arslan'ın programına mı geçti? İddialarına yanıt verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıldır danışmanlık yapan Prof. Dr. Arif Verimli geçtiğimiz günlerde ayrılık açıklamasında bulunmuştu. Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.



Arif Verimli’nin Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına transfer olduğu iddia edildi.



Arif Verimli sosyal medya hesabından programa transfer olduğu iddiasına cevap verdi. Arif Verimli, "Benim muayenehane saatim zaten 14:00-20:00 arasında. Ben asla öğleden sonra kuşağında bulunmam. Ki benim prensiplerim var, dinleniyorum ben. Benden duymadıkça inanmayın lütfen" diye o iddiayı yalanladı.