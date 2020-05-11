Müge Anlı'daki Turgut Özyürek cinayetinin katili kim çıktı? Necla Özyürek ve sevgilisine ne oldu?

Turgut Özyürek (58), Manisa’da 24 Ekim 2019'da kaybolmuştu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan kayıp adamın kardeşleri, bir yıl önce evlendiği eşi Necla Özyürek'i işaret ediyordu. Programda, eş Necla Özyürek'in daha önce 7 kez evlendiği ve evlendiği kişileri dolandırdığı ortaya çıktı. İddialara göre 7.eşi Turgut Özyürek'i de hamile olduğunu söyleyerek kandıran ve evini ayırmasına rağmen sık sık para alan Necla Özyürek'in genç bir sevgilisi de vardı.



Cinayeti itiraf etti



Bir haftalık araştırmalar sonucunda Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Turgut Özyürek’in öldürüldüğü açıklandı. Dün yayına bağlanan bir kadın izleyici kardeşi Hayrettin’in Necla Hanım ile ilişkisi olduğu ve zapt ettiğini söylemişti. Hayrettin’in 1986 doğumlu olduğunu ve Necla Hanım’ın Hayrettin konusunda çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıkmıştı. Hayrettin’in bir aydır cep telefonu kullanmadığı araştıran Manisa Emniyeti Hayrettin’i gözaltına aldığı ve cinayeti itiraf ettirdiği belirtildi.

İfade işlemleri sırasında Turgut Özyürek’i öldürdüğünü itiraf eden H.A.’nın “Necla ile evlenecektim. Turgut ondan boşanmıyordu. Ben de onu öldürdüm” dediği belirtildi.



Tutuklandılar



Müge Anlı ile Tatlı Sert,Turgut Özyürek cinayetinde hem Hayrettin Atasoy hem de Necla Hanım’ın tutuklandığı açıklandı. Necla Hanım emniyette verdiği ifade de cinayeti azmettirmediğini ama cinayetten haberi olduğunu söylediği paylaşıldı.