Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında son durum – Gülizar Emanet’in şüphe bırakan sözleri

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Samet Kılıç oğlunun sırlarla dolu ölümünü canlı yayında anlattı.



ANNENİN ŞÜPHE BIRAKAN SÖZLERİ



"Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.



Sık sık ev değiştirdiği ortaya çıkan Gülizar Emanet’in komşuları, Müge Anlı programında tanık oldukları olayları anlattı. Pek çok görgü tanığı Gülizar Emanet’in çocuklarını dilendirdiğini, şiddet uyguladığını iddia etti.