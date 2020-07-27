Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç’ın annesi Gülizar Emanet hakkında akıl almaz iddialar

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

ÖLÜM SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.

ŞÜPHE BIRAKAN İDDİALAR

Sık sık ev değiştirdiği ortaya çıkan Gülizar Emanet’in komşuları, Müge Anlı programında tanık oldukları olayları anlattı. Pek çok görgü tanığı Gülizar Emanet’in çocuklarını dilendirdiğini, şiddet uyguladığını iddia etti. Emanat’in eski evlerinden birini temizleyen görgü tanığının sözleri ise kan dondurdu. Tanık, “Evin duvarları sade kandı, örtündükleri yorgan kandı. Kanlı parmak izleri vardı. Çocukların her yerinde yara vardı, hele oğlan var ya çok kötüydü.” Dedi.

Olaya tanık olan bir diğer izleyicinin “yangından cesedi çıkarılırken, Şiar Kılıç'ın el ve ayak bilekleri yoktu.” Sözleri ise şüphe bıraktı. Konuyla ilgili bir diğer iddia ise Bahadır Bey ve Gülizar Amanet’in kavga ettiği, araya giren Şiar Kılıç’ın yere düşüp bir daha hareket etmediği.







