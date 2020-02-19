Müge Anlı’daki Sezai Harman olayı nedir? Sezai Harman eşi tarafından zehirlendi mi?

18 Mart 2019 tarihin hayatını kaybeden Sezai Harman’ın kızı ve kardeşi, Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Sezai Harman’ın şüpheli ölümüyle ilgili kan donduran iddialar gelmeye devam ediyor.

Üvey annesinin babası ile evlendiği günden bu yana kendilerine gün yüzü göstermediği söyleyen Canan Hanım, babasını defalarca öldürmekle ve zehirlemekle tehdit ettiğin söyledi. Hayatını kaybeden Sezai Harman'ın kızı Canan, "Boşanırsa alamayacak, ölümünden sonra onun üzerine kalsın diye babamı zehirledi" İddiasında bulunurken iddiaların odağındaki isim Ayşe Harman "Canan ve eşi bana geldi. Canan'ın eşi üstümü başımı yırttı. Bana tecavüze yeltendi!" sözleriyle şok etkisi yarattı.

Ayşe Harman'ın hayatında başka biri olduğu ve o kişiyle rahat bir şekilde yaşamak için Sezai Harman'ı zehirlediği de iddialar arasında.

ÖZ KIZI DA ANNESİNİ SUÇLUYOR

Ayşe Harman’ın öz kızı da annesinin babasının yemeğine zehir koymuş olabileceğini söyledi. Eda Hanım, annesinin bunları yapabilecek birisi olduğunu kendilerine de yıllarca kanser hastasıyım diye kandırdığını ifade etti.