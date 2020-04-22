Müge Anlı’daki Satı Ermiş olayı nedir? Satış Ermiş bulundu mu?

Zonguldak'ta yaşayan 6 çocuk annesi 52 yaşındaki Satı Ermiş, maaş işlemleri için geldiği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Ağustos tarihinde kayıplara karıştı. İlçe merkezinde bir lokantaya tek başına gidip plakası belli olmayan bir araca binen Satı Ermiş'ten bir daha haber alınamadı. 52 yaşındaki kadının sağlık sorunları da vardı. İki ayağında platin olduğu için engelli maaşı alıyordu. Satı Ermiş'in telefon sinyallerinde en son gören kişilerin Mustafa Başkır ve Feyat Araz olduğu ortaya çıktı. İşte Satı Ermiş olayının detayları...

Cinayete kuran gittiği düşünülen kayıp Satı Ermiş olayında savcı Ankara Beypazarı ilçesinde arama çalışması başlattı. İlk başlarda en büyük şüpheli Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi Feyat Araz olarak düşünülürken yaşanan gelişmeler ardından gözler Mustafa Başkır'a çevrildi.Mustafa Başkır'ın Satı hanımı durakta alıp evine götürdüğü iddia edildi.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise İnözü Vadisi'ne piknik yapmaya gittiklerini ve çeşmenin yanında piknik yaptığı bölgede çamura bulaşmış bir battaniye ve delikli koyu mavi renkte kadın ayakkabısı bulduğunu ifade etti.

POLİS EKİPLERİ GECE BOYUNCA CESET ARADI

Jandarma ekipleri gece boyunca İnözü Vadisi'nde ceset aradı. Bölgede anız yakılmadığını söyleyen halk, daha önce hiç anız yakmak amacıyla da kullanılmadığını belirtti. Polis ekipleri Satı Ermiş'in ceset arama çalışmasında bölgede bir şeylerin kazılıp gömüldüğünü tespit etti.