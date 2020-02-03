Müge Anlı’daki Pınar Kaynak cinayetinde son durum – Pınar Kaynak kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Pınar Kaynak'ın katil ya da katilleri aranmaya devam ediyor. Haftalardır Müge Anlı’ya konu olan Pınar Kaynak olayında yaşanan son gelişmeleri derledik:



Pınar'ın ismini vermek bir arkadaşı Pınar'ın hayatına dair önemli bilgiler paylaştı. Yayına gelen ihbar telefonlarından Pınar'ın açık kahverengi bir araca bindirildiğini ve cinayet yerine o araçla götürüldüğü öne sürülüyordu. Pınar'ın yayına katılan arkadaşı daha önceden Pınar, Neşat ve Kübra'nın aynı araçla Murat'ı cezavine ziyarete gittiklerini söyledi.



Pınar 13 yaşındayken annesinin sevgilisi tarafından tecavüzüne mi uğradı?



Pınar'ın, annesi İrfan Hanım'ın sevgilisi tarafından 13 yaşında tecavüze uğradığını söylediğini öne süren kadının anlattıkları yürek burktu. Pınar Kaynak, cinayetinden tutuklanıp 2 yıl sonra serbest bırakılan Arın ile de Pınar'ı annesinin tanıştığı iddia edilmişti. İrfan Hanım, iddiaların hiçbirini kabul etmedi. Müge Anlı, Arın'ın bir hafta önce annesi ile görüşüp bir hafta sonra kızı ile görüşmesine tepki gösterdi.

İsmini vermek istemeyen bir seyirci Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlandı. Olayın olduğu gece Trabzon – Maçka yolunda Kutlugün Köyü'nde Pınar'ın yürürken bağırdığını ve ağladığını arkadan bir araban inen bir kişinin Pınar'ı zorla araca bindirildiğini gördüğünü söyledi.Talihsiz kızın öldürüldüğünü ertesi gün gazetelerden öğrendiği belirten kişi, o bölgede fabrikalar olduğunu onların kameraları olduğunu iddia etti.



Pınar Kaynak'ın olay yeri raporu ortaya çıktı



Müge Anlı canlı yayında Trabzon'da öldürülen Pınar Kaynak'ın davası hakkında açıklamalarda bulundu. Olay yeri raporunu okuyan Müge Anlı, zincir detayı karşısında şaşkına döndü.

Pınar Kaynak'ı kim, neden öldürdü?



Trabzon'da elleri zincirle bağlanan, göğsünden bıçaklanan ve başı taşla ezilerek vahşice öldürülen 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katil ya da katilleri hala bulunamadı. Polisin yanı sıra Müge Anlı ve ekibinin de araştırdığı genç kadının katilleri ipuçlarına rağmen tespit edilemedi. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Pınar'ın son gecesini birlikte geçirdiği Arın ve Nuri tutuklanmıştı. DNA örneklerinin tutmadığı Arın ve Nuri adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.



"DNA eşleşmesi elde edilemedi!"



Pınar Kaynak'ın ailesinin avukatı Selahattin Onay, davaya dair önemli bilgiler paylaştı. Onay, Pınar'ın yakın çevresinden de DNA alındığına ve ancak kan donduran cinayette DNA eşleşmesi tespit edilemediğini sadece Arın'ın DNA'sının eşleştiğini söyledi. Suçlamaların odağındaki Pınar'ın sevgilisi Murat'tan DNA alınıp alınmadığının gizli tutulduğuna değindi.