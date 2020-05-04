Müge Anlı'daki Nalan Şimşek cinayete mi kurban gitti? Nalan Şimşek (Nilgün Şimşek) öldürüldü mü, katili bulundu mu?

4 Nisan 2017'de ortadan kaybolan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'tan ailesi uzun süredir haber alamıyordu. Eşi tarafından öldürüldüğü düşünülen Nalan Şimşek'in annesi ve kız kardeşi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, Nilgün Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, 22 ay boyunca cezaevinde kalan Nalan Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek'i işaret etti.

Kayıp Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek 10 yıldır evliydiler. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdiler. Her ikisinin de ikinci evliliğiydi.

Mustafa Şimşek'in İddiaları

Yakın çevresine Nilgün Hanım'ın Almanya'da öldüğünü ve Zonguldak'da toprağa verildiğini söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi Gülay Hanım ile yeniden barıştığı ve imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Çiftin oğulları Selçuk Şimşek, annesinin doğruları söylemediğini ifade ederek bildiklerini anlatmıştı. Hakkındaki iddiaları yanıtlamak için stüdyoya gelen Gülay Hanım, iddiaları yalanlasa da imam nikahı kıyıldığını doğruladı.İddialara göre Gülay Şimşek de cinayetten haberdar.

Küçük oğlunun ifadesi kan dondurdu



Pedagog eşliğinde konuşan Nalan Şimşek'in küçük olduğunun sözleri kan dondurdu. Müge Anlı'nın okuduğu ifadede şu cümleler yer alıyordu: "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam 'kalkın gidiyoruz' dedi ve arabayla yola çıktı. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette öne oturttu. Annem yol boyunca konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen'deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik. Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı. Evden aldığı kürek ve çapayı arabanın bagajından çıkardı, mezar gibi bir yer kazdı. 'Neden burayı kazdın?' diye sorduğumda, 'Annen buradan Almanya'ya gidecek' dedi. Babamın annesi öldüğünde mezar yeri görmüştüm, o yüzden orasının mezar olduğunu biliyorum. Babam 'Bana yardım et' dedi. Mezar gibi yerin içine girdiğinde yukarıdan çapa ve küreği attım kendisine. Derin yeri kazarken annem hala arabadaydı ve kardeşim arabada uyuyordu. Kazdıktan sonra babam 'Sen arabaya git ve uyu' dedi, ben de gittim ve uyudum. Daha sonra bir kapı sesi duydum, arabanın kapısı açıldı ve kapandı. Uyumaya devam ettim. Uyandığımda kardeşim, babam ve ben eve gelmiştik, annem yoktu."

Müge Anlı çocuğun anlattığı yere gitti



Küçük çocuğun yaptığı tariften yola çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi herhangi bir iz bulabilmek için bölgeye gitti. Nilgün Şimşek konusunda araştırma yapan ekip çocuk tam olarak doğru noktayı tarif edemediği için herhangi bir ize ulaşamadı

Nalan Şimşek'in komşusu konuştu

Nalan Şimşek'in komşusu Mustafa Şimşek'in kendilerini 2 ay boyunca hastalık yalanıyla oyaladığını söyledi. Çocukların da babalarından şiddet gördüğünü söyleyen komşularının Nalan Şimşek'in ablasının Mustafa Şimşek ile evlenmek için yarıştığını söylemesi ise şok etkisi yarattı.