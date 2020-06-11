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Haber Giriş: 11.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Müge Anlı'daki Levent Karaduman olayı nedir? Levent Karaduman olayında son durum

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Müge Anlı'daki Levent Karaduman olayı nedir? Levent Karaduman olayında son durum
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Denizli’de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman’ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım talebinde bulundu. Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın şüpheli kaybıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Müge Anlı'daki Levent Karaduman olayı nedir?

7 yıl önce Denizli’de kaybolan reklamcı Levent Karaduman’dan hala bir iz yok. Amca Hayati Karaduman, Levent Karadmuman’ın kaybından dolayı teyze oğulları Ali Osman’ı hedefi gösterdi. Olay gününden bu yana aile ile iletişime geçmeyen Ali Osman’ın her şeyi bildiği iddia edildi.

Levent Karaduman kaybolmadan önce sürekli kuzeniyle beraber zaman geçiren Ali Osman’ın aileyle görüşmemesi dikkat çekti. Anne Mesude Karaduman yeğeni ve kardeşine seslenerek bildiklerini söylemesini istedi. Mesude Karaduman ailesinin Müge Anlı ve Tatlı Sert yayınına çağırdı.

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