Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz olayı nedir? Kemal Büyükdeniz cinayetinin katili kim çıktı?

48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 15 Ağustos Perşembe günü Mersin Anamur'da silahla vurularak öldürülmüştü. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şok etti. Hatem Büyükdeniz, ağabeyinin ölümünden Kemal Deniz'in eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf'u sorumlu tuttu. Kemal Büyükdeniz ile aralarında arazi sorunun yaşandığı iddia edilen komşu Hüseyin Kasnakçı da, stüdyoya konuk oldu. Kemal Deniz'in Hüseyin Bey'in küs olduğu yeğenine araziyi satmak istemesinin aralarında gerginliğe sebep olduğu öne sürüldü.

Hüseyin Kasnakçı cinayeti itiraf etti!



Kemal Büyükdeniz ile aralarında arazi sorunu bulunan komşusu Hüseyin Kasnakçı, cinayeti itiraf etti. Kemal Büyükdeniz'in Hüseyin Kasnakçı'nın küs olduğu yeğenine araziyi satmak istemesinden kaynaklı iki komşu arasında gerginlik yaşanmıştı. Kemal Büyükdeniz'in cenaze törenine de katılan Hüseyin Kasnakçı, cinayeti itiraf etti. Yaylada işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Hüseyin Kasnakçı savcılığa sevk edildi.