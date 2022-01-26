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Müge Anlı'daki Hatice Çakır olayının detayları: 31 yaşındaki emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia eden Hatice Çakır'ın sözleri çok konuşuldu

#Müge Anlı#Hatice Çakır#Müge Anlı Hatice
Müge Anlıdaki Hatice Çakır olayının detayları: 31 yaşındaki emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia eden Hatice Çakırın sözleri çok konuşuldu

61 yaşındaki Hatice Çakır, ev alma hayaliyle biriktirdiği bütün parasını Nihat isimli bir emlakçıya kaptırdığını iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Kendisinden 30 yaş küçük emlakçıyla gönül bağı kurduğunu ifade eden Hatice Çakır'ın içtiği çay ardından duygularının değiştiğini ifade etmesi Müge Anlı ve ekran karşısındakileri şaşırttı. İşte sosyal medyaya da çok konuşulan Hatice Çakır olayının detayları...

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Müge Anlı'ya katılan 61 yaşındaki Hatice Çakır'ın dolandırılma hikayesi çok konuşuldu. Çakır, ev alma hayaliyle biriktirdiği bütün parasını 31 yaşındaki Nihat isimli bir emlakçıya kaptırdığını iddia etti. Çakır'ın iddiaları ardından pek çok kişi, Nihat Bey tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı programının canlı yayınına bağlandı.

OLAYIN DETAYLARI

Hatice Çakır, 2016 yılında biraz birikmiş parası ile yatırım amaçlı ev almaya karar verdiğini, Nihat adında emlakçı ile tanıştığını, sözleşme vs. yapılmadığını, içine kurt düştüğünü, 200.000 TL'ye aldığını, emlakçıya gittiğinde o evin satıldığın söylediğini, başka bahçe katı ev vereyim sana dediğini ama notere falan götürmediğini söyledi. Hatice Hanım, emlakçının kendisine yakınlık gösterdiğini, parayı kurtarayım derken tanıştığı kişiler tarafından da dolandırıldığını söyledi.

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Canlı yayına katılan Nihat Bey ise mahkemede çok senetleri olduğunu, hala almak için uğraştıklarını, zaten Hatice Hanım'ın sadece 2 ay ödeme yapabildiğini, her şeyin mahkemede sunulduğunu, Hatice Hanım'a git senedi al dediğini, almadığını, olayların farklı boyuta gittiğini belirtti.

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