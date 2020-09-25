Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hüseyin Kiraz'ın şüphe bırakan ifadeleri...

Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz’ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Bu açıklama nedeniyle Hasan Kiraz’ın biri tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali akıllara geldi ancak Hüseyin Kiraz’ın son verdiği bilgiler soru işaretlerine neden oldu.



Hasan Kiraz’ın kaybolmasından sonra kendisine trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz’e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Hasan Kiraz’ın annesi ise oğullarının kaçırıldığına inanıyor.