Müge Anlı'daki Halil Ergün'e ne oldu? Halil Ergün bulundu mu?

Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışılmıştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Halil Ergül'ün eşi ve kızının üzgün olmadığını babalarının kayıp olduğu bir yüz ifadesinde olmadıklarına dikkat çekmişti.

Yaşlı adamın maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün bu kadar süre ilaç kullanmayınca atak geçireceğine dikkat çekildi.

Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü!



Emniyet yetkililerin Halil Ergül'ün evinde arama başlattı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışıldı.

Aramalar sonuç vermedi

Evinin ve gidebileceği her yerin incelendiği Halil Ergül'den haber alınamadı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arama çalışmalarına devam edilen Halil Ergül'ün izine kaybının 43. gününde de rastlanmadı. Kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüşen Halil Ergül'ü bulmak için ekipler havadan ve karadan arama başlattı. Drone ile desteklenen çalışmalarda ipucu elde edilemedi.